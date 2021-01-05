Тимати и Решетова готовятся к воссоединению: что ждет пару в этом году

Эксперты российского шоу-бизнеса уверены, что молодые люди вновь будут вместе. Публика даже выдвинула несколько фактов, подтверждающих данные предположения. Начнем с того, что Тимати был замечен в Дубае вместе с грудастой моделью. Анастасия Решетова составила компанию рэперу в путешествии в жаркие эмираты.
Вторым "звоночком" для поклонников стал неудачный проект "Холостяк". Шоу на телеканале ТНТ уже давным-давно закончилось, а музыкант все еще одинок. Поговаривали, что пара и вовсе разыграла расставание, чтобы поднять рейтинги скандальной телестройки.
Третьим важным фактом стало обручальное кольцо Решетовой, которое она практически не снимает. После того, как знаменитости объявили о разрыве, пользователи "Инстаграм" обнаружили, что Анастасия покорно носит все кольца, подаренные рэпером на помолвку.
Плюс ко всему, модель до сих пор не назвала внятную причину расставания с Тимуром. Девушка списала проблемы в личной жизни на несовместимость характеров и сложности, связанные с рождением малыша.
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