Избитая в ночном клубе поклонница рэпера Navai показала изуродованное лицо

Экс-солистка группы "Мобильные блондинки" Светлана Степановская стала жертвой посетительницы элитного московского клуба из-за ревности к рэперу Navai. Разногласия между девушками привели к безжалостной драке. Об этом сообщил портал "Super", опубликовав видео с места происшествия.
Светлана Степановская была настолько унижена и расстроена жестокостью спутницы Navai, что дала журналистам интервью и поделилась в инстаграм-канале снимком изувеченного лица. Девушке не только агрессивно расцарапали кожу, но и выдрали волосы. Бывшая участница группы "Мобильные блондинки" рассказала, что в клубе никто за нее не заступился, а охранники выбросили ее на улицу, поэтому ей пришлось самостоятельно ехать в полицию и снимать побои. "Что за стандарты поведения формируются в нашей стране! Что за отношение людей друг к другу!", – выразилась пострадавшая.
Рэпер Navai объявил, что с девушкой, которая напала на Светлану, не только не состоит в отношениях, но и вообще не знаком. "Честно, не знаю, из-за чего они подрались, но это точно не из-за меня.", – сообщил артист. По словам мужчины, конфликтующие посетительницы клуба выпили слишком много алкогольных напитков, что и привело к негативным последствиям.
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