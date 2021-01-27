Пригожин назвал Шнурова фекалиями в ответ на угрозу о возбуждении уголовного дела

В одном из интервью Пригожин заявил, что готов применить силу в отношении Шнурова. Речь шла о выражении"тресну по башке". Пригожин заявил, что защищает интересы своей семьи и не даст в обиду честь и достоинство. Адвокат Шнурова счел это угрозой причинения тяжкого вреда здоровью. В результате солист "Ленинграда" подал заявление в полицию.
Дело ждет своего развития. А пока Иосиф Пригожин оправдывается и говорит, что никогда не делал резких заявлений и никому не угрожал. Он считает, что Сергей Шнуров просто пиарится на его имени в очередной раз, передает телеканал "360".
"Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г***но не существует", – заявил Пригожин.
Так или иначе, пока полиция рассматривает заявление рок-исполнителя Сергея Шнурова. Если в действиях и словах музыкального продюсера Иосифа Пригожина действительно обнаружат состав преступления, то в отношении продюсера может быть возбуждено уголовное дело.
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