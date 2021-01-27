Испугавшийся угроз Пригожина Шнуров написал заявление в полицию

В одном из интервью продюсер заявил, что готов применить силу в отношении музыканта, так как не может просто смотреть на то, как обижают жену. Скорее всего, речь идет о формулировке "тресну по башке", которую Иосиф Пригожин использовал по отношению к оппоненту.
Адвокат Сергея Шнурова заявил, что в данном случае слова продюсера подпадают под уголовную статью "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью". В итоге лидер группы "Ленинград" написал заявление в полицию и сейчас ожидает результатов доследственной проверки. Если в высказываниях Иосифа Пригожина найдут состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.
В разгар конфликта супруг Валерии заявил, что Сергей Шнуров трогает далеко не всех артистов. По мнению продюсера, музыкант любит "подлизывать" певичкам без голоса. Также шоумен отметил, что никогда не позволял резких высказываний в адрес жен лидера группы "Ленинград".
Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Шнуров ведет себя, как избалованный ребенок. По мнению продюсера, музыкант, который выступает на корпоративах за 11,5 миллионов рублей, должен помогать коллегам по индустрии, которые оказались в бедственном положении.
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