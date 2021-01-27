Испугавшийся угроз Пригожина Шнуров написал заявление в полицию

В декабре прошлого года между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным разгорелся конфликт. Продюсер заявил, что из-за отмены концертов многие артисты находятся в бедственном положении, в ответ на это рок-музыкант пристыдил коллегу и его супругу Валерию за дорогостоящий отпуск.

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