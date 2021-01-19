Тяжелая артиллерия в лице адвоката Гордон: бывшая жена пошла на Гогунского из "Универа" войной после громких обвинений

Бывшая жена звезды сериала "Универ" Ирина Маирко обратилась за помощью к юристам. Интересы экс-супруги актера Виталия Гогунского будет представлять известный адвокат Екатерина Гордон.

По словам Маирко, она вынуждена искать защиты. Бывшая избранница Виталия Гогунского расстроена тем, что ей приходится тратить силы, время и деньги на разборки, в то время, когда она должна заниматься карьерой дочери Миланы.

"Никогда бы не подумала, что придется отчитываться за то, что отдаешь и делаешь все для благополучия, образования и развития ребенка", – написала экс-возлюбленная звезды сериала "Универ" в личном микроблоге.

Отметим, адвокат Екатерина Гордон – тяжелая артиллерия. Ее имя связано с громкими судебными разбирательствами. Она специализируется на семейном праве. Большинство клиентов Гордон – это женщины, часто известные. Адвокат представлял интересы бывшей жены Марата Башарова, Анфисы Чеховой, Риты Дакоты, Розы Сябитовой и Ольги Казаченко.

Как писали "Дни.ру", в недавнем интервью звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский объяснил, почему уже несколько лет не платит алименты на дочь Милану. Актер заявил, что у него с Маирко по этому поводу был договор, детали которого он раскрывать не стал. Виталий отметил, что при разводе обеспечил наследницу на годы вперед. Знаменитость заявила также, что Ирина не позволяет ему встречаться с дочкой.

Ирина Маирко обвинения бывшего мужа отрицает. Женщина считает, что артист опорочил ее честь и достоинство. Экс-жена звезды сериала "Универ" отметила, что вкладывает огромные средства в развитие карьеры дочери – записывает песни, снимает клипы.

"Сегодня я получила от юристов Виталия претензию, где он претендует на доступ денежных средств Миланы. И требует засчитать всю прибыль с канала (ютуб-канала дочери Миланы – прим. ред) в счет его алиментов", – отметила Ирина Маирко.