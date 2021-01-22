Красавицу Ирину Шейк засняли в неприглядном виде

В Сети появились новые снимки Ирины Шейк. Папарацци запечатлели супермодель в непривычном для ее поклонников виде.

Британское здание Daily Mail опубликовало снимки, на которых 35-летняя Ирина Шейк запечатлена во время прогулки с трехлетней дочерью Леей на одной из улиц Нью-Йорка. Наследница модели находилась в детской коляске. Ее лицо было прикрыто козырьком.

Для прогулки Ирина надела черный трикотажный комбинезон, расклешенные брюки и серое пальто. Также Шейк дополнила образ черными ботинкам, панамой и защитной маской. На кадрах видно, что штанины супермодели были испачканы грязью, из-за чего ее внешний вид стал неприглядным.

Стоит отметить, что в прошлом году Ирину раскритиковали за откровенный наряд. Знаменитость в спущенных джинсах и черном прозрачном боди застали на одной из улиц в Нью-Йорке. Люди заметили, что супермодель не надела нижнее белье.

Напомним, с 2015 по 2019 годы Ирина Шейк встречалась с голливудским красавцем Брэдли Купером. Она подарила возлюбленному дочь Лею в 2017-ом. Расставание пары поклонники пережили с трудом. Они обвинили в случившемся Леди Гагу, которая тогда сблизилась с актером во время работы над фильмом "Звезда родилась"