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"Папа ушел в Крещение": Поплавская рассказала о страшном горе в семье

Яна Поплавская. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Поплавская поведала о том, как умирал ее отчим, которого она считала своим отцом. Накануне исполнилось пять лет, как ушел из жизни мужчина, которого она очень любила.
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Звезда фильма "Про Красную Шапочку" почтила память человека, который очень многое в нее вложил. "Папа ушел в Крещение, во время соборования, мы с мамой держали его руки до последнего вздоха", – поделилась в своем инстаграм-аккаунте Яна Поплавская.

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Актриса призналась, что ее боль от потери близкого человека до сих пор не прошла, а "тихо притаилась внутри". Она уточнила, что покойный Владимир Викторович воспитывал ее с четырехлетнего возраста.

Артистка рассказала, что "папа Володя" был выдающимся человеком, имевшим три высших образования. Владимир Викторович всегда поддерживал Яну Поплавскую, помогал ей с ребенком, когда она впервые стала мамой. Известно, что и со своим родным отцом, журналистом Евгением Васильевичем знаменитость тоже поддерживала теплое общение.

Напомним, ранее Яна Поплавская рассказывала о тяжелом детстве. Тогда у нее якобы был сложный характер. Будущая актриса часто обижалась на своих родителей, которые, как ни странно, никогда не наказывали ее.

Яна Поплавская – актриса театра и кино, теле– и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в десять лет благодаря роли Красной шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.

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Автор: 20 января 2021, 19:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Яна Поплавская

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