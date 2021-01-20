"Лицо 70-летней бабули": россияне набросились на Собчак без макияжа

Известная телеведущая покинула Санкт-Петербург. Ксения Собчак улетела на отдых на частном самолете.

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В своем инстаграм-аккаунте знаменитость разместила фотографию, сделанную на борту лайнера. На снимке Ксения Собчак сидит за столом и ест хлеб с черной икрой. Ее руки украшают массивные браслеты и кольца. "Лечу туда, где лето, передаю приветы". Стихи-подражание Шнурову", – написала телеведущая.

Многие пользователи посчитали фотографию неудачной. Они обратили внимание, что звезда позирует без макияжа. "Столько браслетов нацепила, а накраситься было лень", "Зачем делать акцент на большое количество украшений с лицом 70-летней бабули? Вся в пигментации", – набросились на Собчак комментаторы.

Нашлись и те, кому пришелся кадр по душе. "Ксения Анатольевна, вы потрясающая", "Ксения, вы бесподобны", "Красивая, настоящая", "Ксения, ты лучшая! Умная, чистая, смелая, настоящая", "Носить много браслетов – настоящее искусство", – поделились мыслями восторженные пользователи.

Ранее "Дни.ру" написали, что россияне обвинили Ксению Собчак в плохом уходе за сыном. В социальных сетях телеведущая разместила снимок, где Платон запечатлен с большим куском льда на голове. По мнению пользователей, лучше бы за мальчиком приглядывал его отец – актер Максим Виторган.