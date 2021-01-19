Должна вернуть! От матери Собчак требуют через суд часть выплаченной пенсии

Мать телеведущей и журналистки Ксении Собчак с 2002 по 2010 годы являлась членом Совета Федерации от Законодательной власти Республики Тыва, а следующие несколько лет – от Брянской области. В 2012 году Людмила Нарусова покинула парламент. С тех пор она стала получать надбавку к пенсии как бывший сенатор.
В 2016-ом вдова Анатолия Собчака вернулась в Совет Федерации и вновь стала представлять Тыву. Однако она не стала сообщать об этом Пенсионному фонду, поэтому ей продолжили выплачивать повышенную пенсию. Спустя 21 месяц Нарусова все-таки перестала получать надбавку.
Теперь Пенсионный фонд решил взыскать с матери Ксении Собчак излишки с помощью суда, сообщает телеграм-канал Mash. Людмила Нарусова пока не прокомментировала эту новость.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о доходах и имуществе Ксении Собчак. В прошлом году руководитель театра на Малой Бронной, муж телеведущей Константин Богомолов подал декларацию. Так, народ узнал, что журналистка за 2019-ый заработала 185,8 миллиона рублей, имеет несколько земельных участников и квартир.
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