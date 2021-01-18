"С папой ехать надо было": Собчак затравили из-за посиневшего от холода сына

Ксения Собчак является крайне трепетной мамой и часто упоминает сына в различных интервью. Журналистка с радостью делится с поклонниками фотографиями ребенка, а они, в свою очередь, обычно искренне радуются появлению Платона на ее странице в "Инстаграм". Однако реакцию пользователей не всегда можно предсказать.

Недавно звезда опубликовала новое фото сына. Мальчик одет в синий утепленный костюм, он стоит на улице, на его голове лежит большой осколок льда, а другой такой же он держит в руках. Выражение лица у ребенка достаточно задумчивое.

"Мам, а почему так холодно на улице?" – написала журналистка под постом. Многие пользователи оценили чувство юмора Ксении Собчак и восхитились ребенком: "Ксения, вот молодец! Он обаяшка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Замечательный мальчуган", "Какой милаха", "Сладенький!", "Ангелочек", "Какой Платон красавчик! Голливуд отдыхает" – писали они. Некоторые также отметили, как сильно Платон похож на дедушку.

Однако нашлись и недовольные. Подписчики стали обвинять Ксению сразу в двух "грехах". Во-первых, в том, что она просто не заботится о ребенке и совсем заморозила его. "А потому что мама тебя льдом обложила", "Странное фото, зачем", "А потому что с папой ехать надо было", "Обложили тебя льдом, вот и холодно", "Мам, а почему голове так холодно?", "Зачем так с ребенком", "На держи лед в руках ангелочек и мамин сыночек", "Мама, ты дура?", "Ну, хоть об голову не разбивает", – иронизировали пользователи.

Также комментаторы набросились на журналистку из-за того, что она вообще выложила такой пост. По их мнению, вместо него должна была выйти публикация в поддержку Алексея Навального. "Серьезно?? Ширма из фото сына? Ну вы "настоящая" оппозиционерка", "Ксения, почему молчите про Навального?", "Лучше бы Навального поддержала", "Не этот пост мы от Вас ждали, Ксения", "Странно...? Ждала от Ксюши комментария по поводу Навального??? А тут?" – возмущались они.

