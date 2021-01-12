Предприимчивая Собчак согнала людей в тесное помещение в разгар пандемии

В этом году многозадачная Ксения Собчак решила вновь попробовать себя в ресторанном бизнесе. Свое новое заведение она открыла совместно с известным ресторатором Борисом Зорьковым. По ее словам, оно с первого дня пользуется невероятной популярностью.

Звезда опубликовала пост в своем "Инстаграм", в котором рассказала о нынешнем положении дел. "Как же все-таки важно выбрать правильного партнера для инвестиций и развития бизнеса! Мне с тобой очень повезло!!!"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала она, отметив Бориса Зорькова.

"Ресторан переполнен, все время встречаю там знакомых, а самое приятное, это то, что мне теперь звонят друзья с просьбой "сделать столик", так как обычно заказ за пару дней делать надо! Как же приятно! И Вкусно!" – рассказала Ксения Собчак, пригласив всех посетить ее ресторан. Светлана Бондарчук тут же прокомментировала пост приятельницы, попросив ее забронировать столик и для нее.

Многие пользователи отметили, что уже посетили заведение, и им пришлись по душе как блюда, так и ценообразование. Другие же только написали, что хотят сходить в ресторан журналистки, а некоторые впервые услышали о том, что Ксения "взялась за старое".

Отметим, Ксения Собчак трижды пыталась развивать собственные заведения. В 2010 году она открыла "Бублик". Кафе специализировалось на выпечке и кондитерских изделиях. Оно просуществовало практически семь лет.

В 2010 журналистка также открыла "Твербуль". Через пять лет заведение было отреставрировано и снова открыто, но ненадолго. На этом Собчак не остановилась, в 2012 году она презентовала новый бар. Меню включало в себя только напитки и закуски. Однако и "Мелодия" не дожил до нашего времени.

