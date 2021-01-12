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Предприимчивая Собчак согнала людей в тесное помещение в разгар пандемии

Предприимчивая Собчак согнала людей в тесное помещение в разгар пандемии

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этом году многозадачная Ксения Собчак решила вновь попробовать себя в ресторанном бизнесе. Свое новое заведение она открыла совместно с известным ресторатором Борисом Зорьковым. По ее словам, оно с первого дня пользуется невероятной популярностью.
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Звезда опубликовала пост в своем "Инстаграм", в котором рассказала о нынешнем положении дел. "Как же все-таки важно выбрать правильного партнера для инвестиций и развития бизнеса! Мне с тобой очень повезло!!!"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала она, отметив Бориса Зорькова.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Ресторан переполнен, все время встречаю там знакомых, а самое приятное, это то, что мне теперь звонят друзья с просьбой "сделать столик", так как обычно заказ за пару дней делать надо! Как же приятно! И Вкусно!" – рассказала Ксения Собчак, пригласив всех посетить ее ресторан. Светлана Бондарчук тут же прокомментировала пост приятельницы, попросив ее забронировать столик и для нее.

Многие пользователи отметили, что уже посетили заведение, и им пришлись по душе как блюда, так и ценообразование. Другие же только написали, что хотят сходить в ресторан журналистки, а некоторые впервые услышали о том, что Ксения "взялась за старое".

Отметим, Ксения Собчак трижды пыталась развивать собственные заведения. В 2010 году она открыла "Бублик". Кафе специализировалось на выпечке и кондитерских изделиях. Оно просуществовало практически семь лет.

В 2010 журналистка также открыла "Твербуль". Через пять лет заведение было отреставрировано и снова открыто, но ненадолго. На этом Собчак не остановилась, в 2012 году она презентовала новый бар. Меню включало в себя только напитки и закуски. Однако и "Мелодия" не дожил до нашего времени.

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Автор: 12 января 2021, 15:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

комментарии

Ответить:

TOMOC
Ответить
Мишнаевская это прям про тебя - многостаночница, пардон многозадачница. ты сама то понимаешь это слово?
yKpo
Ответить
ковидная стахановка
1

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