Брюс Уиллис опростоволосился на фоне вседозволенности Сергея Шнурова

Брюс Уиллис думал, что благодаря своей популярности сможет пренебречь общепринятыми правилами и не стал надевать маску в магазине. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе.
Актера попросили уйти из магазина, так как он не использует индивидуальные средства защиты, пишет американский таблоид Just Jared. Брюс Уиллис не ожидал такого обращения с ним, но ему пришлось уйти.
По данным Paparazzi.ru, в России со звездами обходятся иначе. Благодаря своему статусу некоторым удается уйти от ответственности и даже пренебречь общепринятыми нормами.
Недавно стало известно, что музыкальный исполнитель Сергей Шнуров был замечен разгуливающим по книжному магазину без медицинской маски. Хотя на дверях магазина было указано, что клиенты без масок не обслуживается, ему никто и слова не сказал. Вот, какое уважение проявляется к звездам в нашей стране... Правда, с простыми гражданами у нас обходятся иначе.
Чего только стоит драка в автобусе между пассажирами, которая произошла из-за того, что один человек не надел маску.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Темная комната
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Мишель- самая классная дама!