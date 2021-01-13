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"Не секс нам нужен": половая близость с годами опостылела опытному Газманову

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Родиону Газманову в этом году исполнится 40 лет. Он находится на пике творческой, физической и сексуальной формы. Правда, непосредственно половой акт ему с годами все менее интересен.
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"Чем опытнее мы становимся, тем больше понимаем, что не секс нам нужен как таковой (хотя штука приятная, согласитесь), а интимность", – пояснил Родион. Оказалось, что момент близости его возбуждает куда меньше, чем прелюдия.

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Олег Михайлович Газманов певец

"Танцевать медленно, уткнувшись носом в волосы, забыв обо всем, – рассказал певец о своих эротических желаниях. – Держаться за руки, так чтобы окружающие этого не видели. Подкрасться со спины, обнять, положить подбородок на плечо, ближе к шее, и почувствовать, как бегут по спине мурашки?"

Артист уверяет, что все эти действия ему нравятся гораздо больше, чем сам процесс механического коитуса. "Это жесты, которые невозможно подделать, в отличие от тысячи слов, которые можно сказать, на самом деле в них не веря", – пояснил музыкант.

При этом его знаменитый отец Олег Газманов устал ждать появления внуков. "Мы объясняем сыновьям Родиону и Филиппу, как дети появляются, говорим, что надо уже ускоряться, -вздыхает музыкант. – Но пока у Родиона его любимый ребенок – кот Шелдон, ставший настоящей звездой Инстаграма", – вздыхает Олег Михайлович. Наверное, он очень удивится, узнав, что Родиону секс вовсе не нужен, что сильно осложняет задачу с рождением внуков...

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Автор: 13 января 2021, 15:19 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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"Секса у меня меньше, чем у любой другой девушки": модель обнажила душу

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