Внебрачную дочь мужа Алены Кравец разоблачили перед всей страной

Недавно к олигарху Руслану Кравцу пришла Екатерина Иванова и заявила, что является его дочерью. Экс-возлюбленная бизнесмена Елена Минаева, которая является мамой этой девушки, подтвердила данный факт. Мужчина согласился приютить в своем роскошном особняке не только внебрачную дочь, но и бывшую избранницу.

Светская львица Алена Кравец, которая пришла в студию шоу Первого канала "На самом деле", в шоке от решения супруга. Также певица крайне удивлена поведением Ивановой и Минаевой. Якобы они демонстрировали свое пренебрежительное отношение, спуская по несколько миллионов на салоны красоты и одежду.

Кроме того, Алена заметила, что Екатерина и Елена стали выглядеть, как она. Мать и дочь стали блондинками, увеличили губы и с недавних пор щеголяют в роскошных нарядах. Минаева отмечает, что тратить деньги ей разрешил Руслан. Средства списывались с его золотой карты.

Кравец терпела присутствие женщин в доме, потому что ДНК-тест показал: Екатерина на самом деле является дочерью Руслана. Но появившийся в студии "На самом деле" Сергей Хворов заявил, что Иванова – его дочь, а Минаева – жена.

Мужчина рассказал, что Елена и Екатерина уехали в Москву на заработки. Каково было удивление Сергея, когда он увидел по телевизору дочь и ее какого-то отца-миллионера. Хворов уверен: ДНК-тест – это ошибка. Мол, в его отцовстве можно не сомневаться.

Точки на i расставил юрист Александр Бенхин. Он доказал, что Елена и Екатерина отнесли на экспертизу материал дочери Алены и Руслана Кравец – Даниэллы. В документе же были указаны данные Ивановой.