Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

"Мое любимое издание "Дни.ру" поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году еще больше интересных статей, идей... А всем читателям издания желаю огромного счастья, успеха, здоровья. Будьте счастливы. Ваша Алена Кравец", – отметила знаменитость.
Отметим, что жизнь самой известной светской львицы страны в последнее время очень напоминает реалити-шоу "Дом-2". То какой-то аферист выдает себя за тайного сына певицы, то какая-то девица уверяет, будто родила от богатого мужа звезды. В итоге Алена Кравец решила пересмотреть условия многостраничного брачного договора.
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