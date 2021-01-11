Жутко исхудавший Богомолов заставил Собчак кричать

Ксения Собчак бурно отреагировала на новость телеграм-канала "Сплетница". Авторы считают, что телеведущей не дает покоя слава Ольги Бузовой.



Звезда процитировала публикацию в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". "При помощи своего совсем исхудавшего мужа Ксения Анатольевна решила высмеять Бузову и даже отметила ее в своем инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написано в источнике.

При этом была размещена фотография режиссера Константина Богомолова, на которой он действительно выглядит сильно похудевшим. Авторы добавили, что реакция Ольги Бузовой не заставила себя ждать. Певица отметила, что "зависть – плохая штука".

Также сообщается, что ранее Ксения Собчак упомянула и небезызвестную блогершу Настю Ивлееву. "Сплетница" заподозрила, что это может быть своеобразный некачественный рекламный ход. В свою очередь журналистка очень эмоционально отреагировала на сообщение.

Звезда не считает, что нужно бить тревогу по поводу внешности Константина Богомолова. Судя по всему, возлюбленный нравится ей в любом виде.

"При помощи своего СОВСЕМ ИСХУДАВШЕГО МУЖА"!!! Аааааа)))", – "закричала" в своем аккаунте Ксения Собчак.

