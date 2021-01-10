Как Волочкова: Смехова и Кабо спрятали груди за банными вениками

Излюбленные снимки Анастасии Волочковой с банными вениками уже не уникальны. Разгоряченные Алика Смехова и Ольга Кабо затмили балерину, сделав фото в бане.

Пока россияне бурно обсуждают игривую Анастасию Волочкову, которая на днях залезла в купель на морозе и прикрыла интимное место веником, другие звезды шоу-бизнеса решили последовать примеру этой экстравагантной светской львицы. Алика Смехова и Ольга Кабо так сильно увлеклись банными процедурами, что не смогли удержаться и сделали фото на память.

Румяные актрисы в надели на головы белые шапки, которые защищают волосы от перегрева, спрятали верхнюю часть туловища за дубовыми вениками и снялись в обнимку. Затем Алика Смехова добавила фото в инстаграм-канал, чтобы показать поклонникам, как интересно она проводит время.

Подписчики инстаграм-канала Алики Смеховой высоко оценили публикацию артистки. "Без косметики и такие красотки", "До чего же вы обе хороши! И глаза светятся у обеих! С легким паром!", "Девочки, вы словно наливные яблочки, красивые, наполненные душистым ароматом", – написали комментаторы. В отличие от похожих снимков Анастасии Волочковой, этот кадр не намекает на интим и не располагает заинтересованных пользователей Сети к эротическим фантазиям. Ольга Кабо и Алика Смехова, как и балерина, любят русскую баню, но не позволяют себе из-за этого пускаться во все тяжкие.