После оглашения приговора Ефремов потерял сон

Звезду поместили в восьмиместную камеру в изоляторе №5 "Водный". Условия во временном пристанище артиста почти санаторные. Здесь есть горячая и холодная вода, возможность посещать библиотеку, смотреть телевизор и периодически звонить родным.
Все время, пока шло следствие, Михаил Ефремов провел под домашним арестом. Первая ночь в СИЗО произвела на неизгладимые впечатления. Правозащитник Марина Литвинович проверила актера в изоляторе и рассказала о его самочувствии.
Как оказалось, осужденный очень плохо спит. Пока что у звезды нет жалоб, единственное, что беспокоит – здоровье. Правда, он старается держаться бодрячком и говорит, что все нормально. Вместе с ним в камере сидят еще двое – белорус и русский.
Ранее в эфире шоу "Пусть говорят" юрист рассказал, что ждет Михаила Ефремова за решеткой. Есть вероятность, что после апелляции актеру уменьшат срок до пяти лет лишения свободы. Также родственники могут попросить не отправлять артиста в колонию, а оставить работать при СИЗО. Звезда имеет на это право, так как судимость первая.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, будучи за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. Водитель погиб от полученных травм. Суд над актером окрестили цирком, так как адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что в момент ДТП машиной управлял другой человек. В итоге артист все же признал вину.
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