После оглашения приговора Ефремов потерял сон

Накануне суд огласил приговор Михаилу Ефремову. Актеру дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Из зала заседаний его вывели в наручниках и отправили в СИЗО. Здесь артист пробудет две недели на карантине.

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