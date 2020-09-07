Жениха Азизы "поймали на измене" с юной участницей "Дома-2"

Жених Азизы –
бизнесмен Давид Григорян. Он владеет сетью стоматологических клиник. В
последнее время о нем часто пишут СМИ, ведь он женится на популярной певице. Поэтому
информации о его персоне становится день ото дня все больше и больше. Всплыла и
не самая лицеприятная новость: недавно его "застукали" в объятиях звезды "Дома-2" Яны
Шафеевой, которая годится ему в дочки.
Информацию донесли до Азизы. Компромат вскрылся на шоу "Бородина против Бузовой". Оказалось, пока Азиза была на гастролях в Санкт-Петербурге, ее благоверный развлекался в компании Яны Шафеевой, пишет Sobesednik.ru.
С девушкой познакомился на свадьбе других звезд телепроекта "Дом-2" Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Давид Григорян всячески оказывал женщине знаки внимания и даже обнимал. Их сняли на мобильный телефон.
Присутствующие на передаче были шокированы. Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони возмущены.
"Давид – обыкновенный кобель!" – не выдержали эксперты.
А ведь как все хорошо начиналось! Азиза и Давид чуть ли не прилюдно занимались любовью – как горячи были чувства. Об этом писали ранее "Дни.ру". Кто знает, к чему теперь приведет скандальный поворот.
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