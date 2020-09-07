Жениха Азизы "поймали на измене" с юной участницей "Дома-2"

Певица Азиза готовится к свадьбе. Артистка светится от счастья, и это видно окружающим. Она ходит со своим любимым по свадебным салонам, шьет платье у модного дизайнера. Однако счастье омрачает один неприятный факт.



Жених Азизы – бизнесмен Давид Григорян. Он владеет сетью стоматологических клиник. В последнее время о нем часто пишут СМИ, ведь он женится на популярной певице. Поэтому информации о его персоне становится день ото дня все больше и больше. Всплыла и не самая лицеприятная новость: недавно его "застукали" в объятиях звезды "Дома-2" Яны Шафеевой, которая годится ему в дочки.



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Информацию донесли до Азизы. Компромат вскрылся на шоу "Бородина против Бузовой". Оказалось, пока Азиза была на гастролях в Санкт-Петербурге, ее благоверный развлекался в компании Яны Шафеевой, пишет Sobesednik.ru.

С девушкой познакомился на свадьбе других звезд телепроекта "Дом-2" Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Давид Григорян всячески оказывал женщине знаки внимания и даже обнимал. Их сняли на мобильный телефон.

Присутствующие на передаче были шокированы. Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони возмущены.

"Давид – обыкновенный кобель!" – не выдержали эксперты.

А ведь как все хорошо начиналось! Азиза и Давид чуть ли не прилюдно занимались любовью – как горячи были чувства. Об этом писали ранее "Дни.ру". Кто знает, к чему теперь приведет скандальный поворот.