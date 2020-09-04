Свадебное платье Азизы украсят 60 кг камней

Российская исполнительница Азиза выходит замуж. Сейчас полным ходом идет подготовка к церемонии, которая должна состояться 26 сентября.
Известно, что платье невесте шьет самый популярный в мире шоу-бизнеса дизайнер Аника Керимова. Она рассказала, что для декора будут использоваться камни Сваровски. Всего на отделку уйдет несколько десятков килограммов. Это будет наряд с длинным съемным шлейфом. Стоимость страз составит 11 миллионов рублей. На организацию праздника будет потрачено около 20 миллионов.
"В среднем на платье уйдет около шестидесяти килограммов. Платье Азизы будет напоминать комбинезон с длинным съемным шлейфом, усыпанным камнями Сваровски", – приводит слова дизайнера "Телепрограмма".
Праздник будет организован в элитной загородной резиденции в Подмосковье, на аренду которой влюбленные потратили еще три миллиона рублей. На свадьбу приедут около 600 гостей. Конечно, все они непростые люди. Специально для банкета было заказано 50 килограммов черной икры.
Напомним, что мужем Азизы станет бизнесмен, владелец сети стоматологических клиник Давид Григорян. Он на 11 лет младше ее. А познакомились они всего несколько месяцев назад. Видимо, так горячи их чувства, что артистка сразу пошла под венец.
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