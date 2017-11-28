Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Родные Фриске сделали важное открытие
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Вторник 28 ноября
Лента новостей
17:18
"Имеет право": сын о вентиляции легких Табакова
16:59
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
16:59
Стал известен новый способ взлома iPhone X
16:57
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
16:36
Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя
16:31
Джигарханян начал новую жизнь после развода
16:29
Владельцы смартфонов пользуются гаджетами во время секса
16:25
В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета
16:15
Постаревшие секс-символы 80-х
16:13
В Москве открылся уникальный фермерский ресторан
16:11
Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен
16:02
Беглый Сергей Махлай требует защитить его честь и достоинство
15:56
"Единая Россия" продолжит поддерживать волонтеров
15:55
Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%
15:36
Ученые просят россиян есть голубей
15:27
В колодце под Москвой нашли человеческие кости
15:26
Олег Табаков не может дышать
15:26
MINI Countryman: большие амбиции маленького авто
15:02
Путин пообещал деньги за первенца
14:58
В городском парке Вольска появится Эйфелева башня
14:57
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
14:54
Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки (видео)
14:45
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко
14:42
Откровенные фото невесты принца Гарри
14:41
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
14:35
Старинный друг Путина страшно переборщил с пластикой
14:35
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
14:23
Больная Татьяна Буланова потерпела фиаско
14:14
Сеть взбудоражило НЛО в виде женской груди
14:10
Хворостовского похоронили в бывшей мастерской
13:38
В Эстонии выпустили словарь оскорблений русских
13:34
На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал
13:34
Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"
13:31
В Кремле прокомментировали слухи об интервью Путина Дудю
13:17
Сбивший насмерть девочку лихач попался на 45 нарушениях
13:13
Раскрыт сценарий присоединения Украины к России
13:00
Путешественникам грозит ожирение
12:47
У мужчин обнаружена болезнь из-за оргазма
12:44
Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
12:30
Кубанец погиб из-за нелепого селфи с гранатой
12:26
Дочь Владимира Машкова с семьей уехала в Америку
12:13
Муж отчитал Судзиловскую из-за мальчика
12:12
Меркель остались считаные дни
12:10
Куда пропадают воображаемые друзья
12:09
Детским садам запрещают приглашать Деда Мороза
11:50
Российский спутник "Метеор-М" упал в океан
11:47
Барановская со слезами на глазах рассказала о страшном диагнозе
11:42
МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
11:34
Предатель Родченков тайно кормил российских спортсменов допингом
11:34
Стас Намин об уходе со сцены: Я просто устал
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
Семья Хворостовского приняла странное решение
Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Ноя. 28, 2017
просмотры: 123

Отец еле стоял на похоронах Хворостовского

567

В столице на Новодевичьем кладбище захоронили капсулу с частью праха оперного баритона Дмитрия Хворостовского. На траурную церемонию пришли замминистра культуры России Александр Журавский, телеведущий Дмитрий Дибров, певица Лариса Долина, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин, а также родные и более сотни поклонников Хворостовского.

поделиться

комментарии

Постаревшие секс-символы 80-х

Как сегодня выглядят кумиры советских подростков

567

Откровенные фото невесты принца Гарри

36-летняя актриса не так скромна, как кажется

567

Красивые девушки Москвы поборолись за корону

Победительницей стала уроженка Челябинска

567
567

Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским

В Москве состоялась траурная церемония

567

Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

Как живет самая красивая девушка

567

Красавиц из королевских семей вывели на подиум

Наследницы венценосных особ пробуют себя в мире высокой моды

567

Откровенные фото Ольги Орловой

Певица, актриса и телеведущая регулярно радует поклонников своими фотографиями

567

Как менялся Максим Аверин

Актер празднует свой день рождения

567

Любимые музыканты россиян

Сервис "Яндекс.Музыка" показал, каким исполнителям чаще всего ставят "лайки", а кого больше слушают

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Сыновья Олега Табакова странно себя ведут

Наследники актера противоречат друг другу
Политика

Трамп оставил Крым России

Каким видит решение конфликта на востоке Украины президент США Дональд Трамп

Политика

Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко
Раскрыт сценарий присоединения Украины к России
Меркель остались считаные дни
Главная афера Юлии Тимошенко

Шоу-бизнес

На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
Джигарханян начал новую жизнь после развода
Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен
Олег Табаков не может дышать

Проишествия

Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе
Девушка отрезала сожителю пенис садовыми ножницами
Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком

Lifestyle

Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Пять худших фильмов в истории кино
Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
Шоу-бизнес

Водянова изменилась до неузнаваемости

Модель поразила поклонников
Шоу-бизнес

Семья Хворостовского приняла странное решение

Последняя запись певца будет удалена

Шоу-бизнес

На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал

Звезда "Дома-2" будет в новом шоу не всегда
Шоу-бизнес

Хворостовского похоронили в бывшей мастерской

Могила баритона утопает в цветах

Гороскоп

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой

Фоторепортажи

Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х
Откровенные фото невесты принца Гарри
Красивые девушки Москвы поборолись за корону

Спорт

МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
Предатель Родченков тайно кормил российских спортсменов допингом
Чемпион мира совершил каминг-аут
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты

Регионы

Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
Кубанец погиб из-за нелепого селфи с гранатой
На перевале Дятлова прогремел загадочный взрыв
Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru