Отец еле стоял на похоронах Хворостовского

В столице на Новодевичьем кладбище захоронили капсулу с частью праха оперного баритона Дмитрия Хворостовского. На траурную церемонию пришли замминистра культуры России Александр Журавский, телеведущий Дмитрий Дибров, певица Лариса Долина, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин, а также родные и более сотни поклонников Хворостовского.
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