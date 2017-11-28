Отец еле стоял на похоронах Хворостовского

В столице на Новодевичьем кладбище захоронили капсулу с частью праха оперного баритона Дмитрия Хворостовского. На траурную церемонию пришли замминистра культуры России Александр Журавский, телеведущий Дмитрий Дибров, певица Лариса Долина, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин, а также родные и более сотни поклонников Хворостовского.