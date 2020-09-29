"Три промилле алкоголя и следы "Диазепама": что стало причиной смерти дочери Конкина

Медицинские работники уже высказались по поводу весьма неожиданной гибели наследницы Владимира Конкина. По словам специалистов, дочь актера находилась в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти. Однако, жених Софии Конкиной совершенно не согласен с данной версией. Молодой человек требует проведения повторной экспертизы.



Доподлинно неизвестно, что стало главной причиной смерти дочери российского актера Владимира Конкина. Многочисленные звезды шоу-бизнеса уже высказали свои предположения и записала наследницу артиста в список анонимных алкоголиков.

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О смерти Софии Конкиной стало известно 23 сентября. Как сообщают информационные порталы, дочь всеми известного актера утонула в бассейне одного из фитнес-центров. Удивительно, но София была профессиональным пловцом.

Работники спортивного клуба заверили, что никакие навыки не смогли спасти жизнь Конкиной, так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на комментарии сотрудников фитнес-центра и медицинских работников, Владимир Конкин и жених Софии, Михаил, сомневаются в правдивости данной теории.

В одном из интервью возлюбленный Конкиной заявил, что его будущая супруга никогда не позволяла себе выпивать перед тренировками в спортзале.

"Она могла выпить, как все обычные люди. Например, в выходные дни. А плавала она просто профессионально", – публично высказался Михаил.

Напомним, что молодые люди съехались всего за несколько недель до трагических событий. София даже не успела познакомить нового избранника со своим звездным отцом.

Сам же Владимир Конкин требует продолжения дела и ждет каких-либо действий со стороны Следственного комитета. Семья актера уверена, что наследница была зверски убита.