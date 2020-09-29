Стало известно о двоих детях 72-летнего Шуфутинского от молодой жены

Недавно стало известно, что Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Сложится ли союз 72-летнего артиста с женщиной, которая на 30 лет моложе него, сказал специалист.

Экстрасенс Арина Ласка убеждена, что брак Михаила Шуфутинского и танцовщицы Светланы Уразовой будет благоприятным. "Я вижу отношения Михаила и Светланы крепкими, осознанными и длительными. Они подкреплены звездой судьбы, что означает судьбоносное, кармическое. Эта взаимосвязь должна была произойти в материальном мире", – заявила ясновидящая.

Более того, она уверена, что скоро в семье шансонье будет прибавление. "В этом браке просматривается двое деток – почти погодки", – сообщил экстрасенс. Правда, когда случится это радостное событие, он не сообщил.

"Светлана дана Михаилу для вдохновения. Как муза, как ангел-покровитель, как подарок Вселенной. Михаил дан Светлане для собственной реализации, реализации своей женской программы. Поэтому их брак полезен для обоих", – объяснила ясновидящая.

О том, что Михаил Шуфутинский снова женился, стало известно на днях. Артист появился в новом выпуске передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!", его сопровождала танцовщица Светлана Уразова. Когда-то она пришла к артисту, чтобы работать у него на подтанцовке. Певец мгновенно влюбился в 18-летнюю красавицу. "Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала", – сообщил Михаил Шуфутинский.

Напомним, что шансонье был женат два раза. Первой его супругой стала некая Татьяна Ростова. Они познакомились в одном учебном заведении. Уже спустя четыре месяца после заключения брака супруги оформили развод. Зато со своей второй женой Маргаритой Михаил Шуфутинский прожил 44 года. Супруга артиста умерла пять лет назад из-за сердечной недостаточности. 43-летняя Светлана Уразова стала третьей женой певца.