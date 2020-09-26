Известный журналист жестко приложил теле-экстрасенсов

В документальном трехсерийном расследовании "Идущие к черту" сотрудник телеканала "Россия 1" Борис Соболев разоблачил лже-экстрасенсов и магов. Он уверен, что они спекулируют на людском горе.



Проект вызвал большой резонанс. Он собрал около 20 миллионов просмотров в Сети. Соболев отметил, что экстрасенсорика сегодня так популярна потому, что если по множеству медиа целыми днями людям "дуют в уши" о существовании магов, экстрасенсов и колдунов.

Журналист считает, что это прямой результат оккультной пропаганды. По его словам, по окончании проекта все эти "шуты ряженые" начинают продавать себя на магическом рынке за огромные деньги. А люди, пережившие большое горе, снимают с себя последнее, чтобы попасть на прием к этим "звездам".

Говоря о шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ, Соболев отметил, что эта программа ничем не отличается от других подобных передач, просто она наиболее раскрученная. Он заявил, что в фильме "Идущие к черту" они проверили свыше ста теле-экстрасенсов и доказали опытным путем, что ни один из участников не обладает никакими сверхспособностями.

"Битва экстрасенсов" – российское телешоу канала ТНТ, которое показывает людей, якобы наделенных сверхспособностями. Имеется немало сведений о том, что шоу имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями.

Напомним, в феврале 2017 года программа получила антипремию от министерства образования и науки России за популяризацию лженауки. Все попытки отдельных участников шоу пройти независимые испытания и получить премию Гудини закончились провалом.