Принц Гарри наплевал на важный королевский закон

Гарри вместе с женой Меган Маркл покинул Великобританию еще в январе. На некоторое время звездная чета обосновалась в Канаде и привыкала к самостоятельной жизни. В марте Сассексы прилетели в Англию, чтобы принять участие в последних мероприятиях и оформить отказ от королевских обязанностей.
Сейчас Гарри и Меган живут в Калифорнии. Купив дом у российского миллиардера Сергея Гришина за 14,5 миллионов долларов, семья наслаждается свободой, но все еще ищет надежный способ заработка. В основном, супруги принимают участие в социальных мероприятиях.
На днях же они ступили на неизведанную ими территорию – политику. Гарри и Меган записали видеообращение, в котором призвали американцев сходить на выборы президента в ноябре 2020 года.
Общественность резко отреагировала на обращение Сассексов, потому что знают: членам королевской семьи нельзя вмешиваться в политику, тем более, если речь идет о других странах. Возможно, Меган простителен такой поступок, потому что она является гражданкой США, но с Гарри по понятным причинам спрос другой.
Любопытно, что Дональд Трамп поддержал призыв звездной четы к участию в выборах. Также президент сказал, что не является поклонником Маркл, и пожелал принцу Гарри удачи.
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