Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул

Поклонники нашли мистическую причину неудачной жизни Меган Маркл в стенах дворца. Они считают, что виною тому титул, которым королева Великобритании наградила жену принца Гарри.

Титул герцогини Сассекской, пожалованный Елизаветой II Меган Маркл, раньше считался крайне неблагоприятным и даже "проклятым". До экс-актрисы его никто не стремился заполучить.

По традиции большинство титулов повторяется практически в каждом новом поколении королевской семьи. Так, принцем Уэлльским становится только непосредственный наследник престола. Сейчас его носит принц Чарльз. Но герцогов Сассекских не было уже с 18-го века.

Герцог Сассекский был всего один – принц Август Фредерик, сын короля Георга III, и его биография сложилась неблагополучно. Его супруге Огасте же и вовсе получить его не удалось.

Фанаты королевской семьи гадают: почему королева Елизавета подарила этот сомнительный титул своему внуку, принцу Чарльзу, и его жене – Меган Маркл. Они предположили, то таким образом Ее Величество выразила свое негативное отношение к экс-актрисе.

Напомним, ранее Меган Маркл с мужем шокировали подданных Елизаветы II своим поступком. Они вернули коттедж, который она им презентовала после свадьбы. Герцоги Сассекские объявили, что теперь стали полностью финансово независимыми от монаршей семьи. Пара вернула долг британской казне за ремонт своего особняка в размере 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Как писали "Дни.ру", Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Они отказались от полномочий 1 апреля. Внук и невестка Елизаветы II сейчас проживают в Америке.

