Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
партнеры
Пятница
18 сентября
Лента новостей
14:48
На замок Галкина и Пугачевой обрушился ураган
14:47
"Мне можно ничего и не иметь": дочь собирается жить на деньги Гузеевой
14:46
Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию
14:33
Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
14:27
Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул
14:23
"Я об этом не сожалею": звезду сериала "Ольга" Троянову наказали
14:14
"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание
14:09
Дочь Любови Успенской в странном состоянии сняли на улице
13:55
Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова
13:55
Подольская взбешена наглостью сующих нос в ее жизнь россиян
13:54
"Горит и вся в волдырях": Дакота получила серьезную травму во время отдыха в Турции
13:47
Собчак с красным носом уселась в плавках на песок
13:45
Приговор Ефремову могут отменить – все подробности
13:29
Рыбинский маньяк признался в убийстве детей
13:20
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
13:18
У ограбленной Седоковой начались проблемы со здоровьем
13:08
Алексей Воробьев тайно женился в Америке
12:59
"Интересное будущее": что ждет сына Петросяна и Брухуновой
12:57
Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко
12:54
В Кремле оценили уровень абсурда в ситуации с отравлением Навального
12:44
"Проснулся в губной помаде": любовник откровенно про первый секс с замужней Пугачевой
12:35
Ивлееву обвинили в воровстве: С Запада слизанный формат
12:16
"Я стерла в кровь кожу на спине: популярная артистка травмировалась во время сцены секса
12:09
Любящую роскошь Рудковскую разнесли за безвкусицу
12:03
Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения
11:47
"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину
11:45
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске
11:34
"Это фиаско, братан": зрители оторопели от странного детища Нагиева
11:33
Служебная собака раскрыла дело о похищении шашлыков
11:26
"Очень стремно": Стас Пьеха признался в употреблении наркотиков перед концертом
11:05
Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской
10:53
Брухунова взорвалась из-за травли после рождения сына
10:52
Есть жертвы: в Ульяновской области разбился самолет
10:46
Известный актер арестован за растление детей
10:32
В США умер автор "Фореста Гампа"
10:31
Володин обвинил Европарламент во вмешательстве в дела Белоруссии
10:25
Состояние певицы Эдиты Пьехи сильно ухудшилось
10:21
Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти
10:02
Изменщик Тарзан показал "рогатую" жену
09:40
Почему Елена Малышева скрыла свадьбу в Америке
09:25
Отощавшая Валерия удивила неожиданным заявлением
09:03
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
08:41
Сердобольная Боярская спасает искалеченного коллегу
08:31
Вышедшего к женщинам Лукашенко растрясли и заласкали
07:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 сентября 2020 года
06:41
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
04:23
После убийства кошки жена известного музыканта опасается за свою жизнь
02:31
Сентябрьская премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
00:09
Варнава скрывает от матери нового любовника
22:05
Исполнительница хита "На лабутенах" шокировала известием: Дай Бог здоровья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ
Узнавшая об измене мужа Наташа Королева напугала народ
Лукашенко грозят более радикальные протесты
Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти
"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину
Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской
Шоу-бизнес
Елизавета II подарила Меган Маркл

Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул

Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поклонники нашли мистическую причину неудачной жизни Меган Маркл в стенах дворца. Они считают, что виною тому титул, которым королева Великобритании наградила жену принца Гарри.
прочитано 231 раз

Титул герцогини Сассекской, пожалованный Елизаветой II Меган Маркл, раньше считался крайне неблагоприятным и даже "проклятым". До экс-актрисы его никто не стремился заполучить.

ПО ТЕМЕ

Меган Маркл и принц Гарри отплатили королеве за роскошный подарок черной неблагодарностью

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

По традиции большинство титулов повторяется практически в каждом новом поколении королевской семьи. Так, принцем Уэлльским становится только непосредственный наследник престола. Сейчас его носит принц Чарльз. Но герцогов Сассекских не было уже с 18-го века.

Герцог Сассекский был всего один – принц Август Фредерик, сын короля Георга III, и его биография сложилась неблагополучно. Его супруге Огасте же и вовсе получить его не удалось.

Фанаты королевской семьи гадают: почему королева Елизавета подарила этот сомнительный титул своему внуку, принцу Чарльзу, и его жене – Меган Маркл. Они предположили, то таким образом Ее Величество выразила свое негативное отношение к экс-актрисе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage)

Напомним, ранее Меган Маркл с мужем шокировали подданных Елизаветы II своим поступком. Они вернули коттедж, который она им презентовала после свадьбы. Герцоги Сассекские объявили, что теперь стали полностью финансово независимыми от монаршей семьи. Пара вернула долг британской казне за ремонт своего особняка в размере 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Как писали "Дни.ру", Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Они отказались от полномочий 1 апреля. Внук и невестка Елизаветы II сейчас проживают в Америке.

Автор: 18 сентября 2020, 14:27 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко
Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения

Шоу-бизнес

Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул
"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание
Дочь Любови Успенской в странном состоянии сняли на улице
Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Шоу-бизнес

Изменщик Тарзан показал "рогатую" жену

Стриптизер похвастался подарком
Шоу-бизнес

"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание

Спортивный комментатор раскрыл секрет неугасаемой страсти
Шоу-бизнес

"Проснулся в губной помаде": любовник откровенно про первый секс с замужней Пугачевой

Впрочем, оба были несвободны
Шоу-бизнес

"Очень стремно": Стас Пьеха признался в употреблении наркотиков перед концертом

У певца случился срыв

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+