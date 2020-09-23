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Певица Елена Ваенга подралась с ребенком

Певица Елена Ваенга подралась с ребенком

Елена Ваенга. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ваенга дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала детали своей личной жизни.
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Так, Елена Ваенга рассказала о том, что в связи с пандемией коронавируса стала больше времени проводить с сыном Иваном. С марта мальчик находился на дистанционном обучении. И если многие предметы ему преподавались через Сеть, то музыкой он занимался живьем с учителем. Им оказалась сама Елена Ваенга, которая по профессии педагог музыки. Однако у артистки ничего не получилось.

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"В тот день мы с ним прямо-таки подрались. Он от меня нотами получил, я от него. А потом приехала прекрасная учительница, мы вызвали ее, как доброго доктора Айболита, и за две недели Ваня выучил пять пьес и твердил потом, что музыка – это его, он всех любит, а Ольга Васильевна – лучшая на свете", – рассказала артистка.

Елена отметила, что пусть педагогом она оказалась плохим, то мама хорошая. Певица убеждена, что у них с сыном особенная связь. "Я вот уехала, а Ваня звонит: "Мам, можно я в твоей постели буду спать? Хотя бы так", – рассказала Ваенга.

Из-за карантина, связанного с коронавирусом, певица перестала выступать. Впрочем, по признанию артистки, она уже давно планировала снизить свою гастрольную активность. Теперь Елена занимается не только сыном, но и огородом, который стал ее страстью.

Ваенга рассказала и об отношениях с мужем. Напомним, что четыре года назад артистка вышла замуж за музыканта Романа Садырбаева. Елена не скрывает, что любит мужа за заботу, ласку, тепло, трудолюбие. "У меня очень работящий муж, для меня ленивый мужик – никто. Не важно, министр ли он культуры, тракторист, пекарь или барабанщик", – заявила певица.

Автор: 23 сентября 2020, 15:47 Источник: Woman`s Day ✓ Надежный источник
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