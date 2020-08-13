"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша

Певица выложила в своем инстаграм-аккаунте снимок крошечного черного цыпленка с желтым ртом и серым животиком. На фото Елена Ваенга осторожно держит малыша на руках, прижимая к груди.
Снимок растрогал фолловеров артистки. "Ну вот и фермерство не за горами!", "Смугленький! С пополнением", "Какая прелесть!", "Чудненький", – восхитились пользователи соцсети.
Напомним, что Елена Ваенга перебралась за город. На природе она наслаждается жизнью вдали от шумного мегаполиса, познавая все радости сельской жизни. Исполнительница делает заготовки солений на зиму и ухаживает за огородом.
Ранее сообщалось, что знаменитость будет наставницей в новом сезоне шоу "Голос. 60+" на Первом канале. Звезда призналась, что очень рада этому и сильно волнуется.
Елена Ваенга считается одной из самых "закрытых" певиц в отечественном шоу-бизнесе. Артистка предпочитает не афишировать подробности частной жизни. Весной стало известно, что певица сделала сыну Ивану сюрприз – подарила шиншиллу. Питомца назвали Гердой.
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