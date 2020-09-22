"Не в моем вкусе": известный российский режиссер взбесился после слухов о домогательствах

Мужчина утверждает, что "никогда в жизни" не домогался этих артисток. Более того, он заявил, что даже не знаком с Таисией Вилковой.
"Девушки, вы в своем уме?!" – вопрошает режиссер. "Эта девушка не в моем вкусе", – добавил он. "Считаю, что откровенная ложь должна быть наказуема!" – взбешен Родион Бельков.
По его словам, Мария Русанова, которая пришла на пробы 11 сентября, с самого начала показала себя конфликтной, поскольку появилась на кастинге не в назначенное для нее время, а по своему усмотрению. Режиссер попросил администратора вывести девушку за дверь, а сам пригласил в павильон другую актрису.
Выйдя из павильона, он обнаружил, что Мария Русанова никуда не ушла. Кинодеятель добавил, что актриса пререкалась с ним и оскорбляла членов съемочной группы.
"Словом, я не считаю, что мнение одной актрисы, не разобравшейся в ситуации и пришедшей уже заранее "заряженной" разоблачить съемочную группу... настолько ценно, что стоит его публиковать в новостях", – резюмировал режиссер после обвинений в сексуальных домогательствах.
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