Лолита о борьбе с домогательствами: Все останемся без секса

Лолита Милявская относится с иронией к движению #MeToo. По ее мнению, борьба с харассментом стала гипертрофированной.

Чрезмерное преувеличение проблемы борцами с харассментом вызывает у Лолиты Милявской улыбку. Артистка отметила, что из-за такого движения "все останемся без секса".

Она также считает, что в современном общественно огромное количество стереотипов относительно женщин. Например, многие не стесняясь говорят, что у представительницы прекрасного пола есть срок годности. Если у женщины есть деньги, то в какой-то момент она становится "средством передвижения по жизни".

Милявская понимает, что эта проблема не исчезнет, поскольку о ней упоминали классики, жившие более ста лет назад, передает "Царьград". Чтобы эта тема перестала беспокоить, достаточно просто не обращать на нее внимание, подчеркнула певица.

Напомним, этим летом к движению #MeToo активно подключились россияне. Так, журналист Александр Скрыльников обвинил в домогательствах ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Позже еще одна представительница прессы Екатерина Аренина призналась, что член клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский склонял ее к интимной близости.