Николай Фоменко открестился от истории с домогательством

Артист опроверг сделанное ранее заявление о сексуальных домогательствах. Николай Фоменко сообщил, что сказанное было шуткой.

В конце июля знаменитость сделала шокирующее признание. Артист рассказал, что 27 лет назад стал жертвой харассмента. Николай Фоменко поведал, что еще во время обучения в зарайском филиале Института нефти и газа на него положила глаз преподавательница по черчению. Женщина требовала интимной близости, в противном случае обещала не поставить зачет по своему предмету.

На шантаж преподавательницы Фоменко не поддался. Из-за неудовлетворительной оценки по черчению его выгнали из вуза после второго курса. Николай отметил, что собирается засудить педагога за поломанную судьбу.

Поклонники, привыкшие к выходкам Николая Фоменко, сразу поняли, что сказанное – шутка. Между тем были и те, кто принял историю артиста за чистую моменту, звезде откровенно сочувствовали. Более того, с Николаем связывались журналисты. Репортеры просили раскрыть подробности скандального эпизода с педагогом.

Николай Фоменко очень удивился, когда его рассказ восприняли всерьез. Артист заявил, что в Зарайске никогда не было Института нефти и газа. Более того, 27 лет назад он уже нигде не учился, так как был известным и востребованным артистом.