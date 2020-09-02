Из жизни ушел солист "Ласкового мая"

Андрей Разин в личном блоге сообщил печальную новость – скончался солист группы "Ласковый май" Александр Прико. Онкология развилась у артиста после перенесенного коронавируса.

В середине августа избранница музыканта сообщила, что супруга срочно госпитализировали. В больнице артисту выкачали жидкость из легких и отпустили домой, однако через день ему снова стало плохо. На скорой клавишника доставили в клинику и оставили под присмотром врачей до получения анализов. Елена боялась, что муж не доживет до результатов тестов, так как находится в тяжелом состоянии.

В среду, 2 сентября, стало известно, что сердце Александра Прико не выдержало. О смерти коллеги сообщил Андрей Разин. Продюсер напомнил, как музыкант попал в легендарный "Ласковый май".

По словам знаменитости, клавишника когда-то привез Сергей Кузнецов по его же просьбе. Парень вошел в первый состав коллектива, но через некоторое время покинул группу, создав собственную – "Мама".

Андрей Разин добавил, что без хорошего продюсера судьба бой-бэнда сложилась неудачно – почти два года не было концертов и гастролей. Через какое-то время Александр Прико приехал в Москву, а затем перебрался в Петербург. Здесь он создал крепкую семью, а также продолжил сотрудничество с продюсером.

"В последнее время мы с ним часто встречались", – цитирует Разина РИА ФАН. Также артист отметил, что клавишник поддерживал его в конфликте с Юрой Шатуновым, и это дорогого стоит.

Создатель "Ласкового мая" добавил, что они с Еленой делали все возможное, чтобы спасти музыканта, но рак не позволил. Со своей стороны продюсер сделает все возможное, чтобы достойно похоронить экс-солиста группы.