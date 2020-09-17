Режиссер поставил странное условие желающей получить роль Шэрон Стоун

Шэрон Стоун сыграла более чем в ста фильмах. Однако некоторые режиссеры не хотели утверждать актрису на роль только из-за ее таланта.

В интервью изданию Town & Country Шэрон Стоун призналась, что не считает себя сексуальной женщиной. По мнению актрисы, она является привлекательной для многих людей, потому что когда-то перестала бояться себя и подружилась со своей темной стороной.

Звезду Голливуда веселит, когда поклонники интересуются ее формами, в том числе грудью. Актриса напомнила, что ей уже 62 года и посоветовала таким людям повзрослеть.

Также Стоун вспомнила, как в 2006 году некий режиссер предложил ей сесть к нему на колени, чтобы получить роль в фильме. Когда актриса отказалась это делать, мужчина отправил ее в трейлер.

Примечательно, что тогда Шэрон снималась в продолжении "Основного инстинкта" Майкла Кейтона-Джонса. Однако неясно, этот ли режиссер домогался Стоун.

Ранее актриса признавалась, что пользовалась приложениями для знакомств. Она назвала свой эксперимент неудачным. По ее мнению, настоящие чувства между людьми могут возникнуть лишь при встрече. Знаменитость находит утомительной переписку в Сети.