Шэрон Стоун разочаровалась в интернет-знакомствах: Во всем виноваты технологии

В беседе с журналистами звезда призналась, что собирается выпустить книгу с автобиографичными рассказами об общении в Сети. Как оказалось, артистка некоторое время назад зарегистрировалась на сайтах знакомств и скачала парочку дейтинговых приложений.
Шэрон Стоун назвала эксперимент неудачным и даже плачевным. По словам актрисы, настоящая "химия" может возникнуть лишь при встрече, а обезличенный обмен СМС-сообщениями ее утомляет и угнетает. По мнению звезды, из-за знакомств в Сети люди разучились флиртовать. Порой, мужчины не знают, что нужно делать и как себя вести, когда приходят на свидание уже в реальной жизни.
При этом Шэрон Стоун уточнила, что дело вовсе не в возрасте. Всему виной технологии, которые ускоряют многие процессы. Актриса уверена, что момент "игры" при личном знакомстве не стоит пропускать и переносить в интернет-плоскость.
Напомним, звезда была дважды замужем, а также имела несколько громких романов. Последние годы артистка предпочитает ходить на свидания с мужчинами помоложе. Например, одним из бойфрендов, с которым Шэрон Стоун сняли папарацци, был 50-летний журналист Энцо Курсио.
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