62-летняя Шэрон Стоун не побоялась показать себя без косметики. Актриса выступает за естественное старение и поэтому на фото она практически без макияжа.

На новой фотографии 62-летняя Шерон Стоун позирует практически без макияжа, но выглядит при этом на 20 лет. Складывается впечатление, что время не властно над этой удивительной женщиной. Поклонники актрисы недоумевают, как такое возможно, если актриса никогда не прибегала к пластической хирургии?

На подобные вопросы она отвечала не раз в своих интервью. Основная идея проста: Шерон радуется жизни, а значит все дело во внутренней гармонии. Актриса рассказывала о том, что периодически задумывалась над тем, чтобы прибегнуть к помощи эстетической медицины, но до сих пор так и не сделала этого. Она убеждена, что стареть нужно уметь достойно: "Честно говоря, я считаю, что старение – это искусство, в котором несовершенства становятся сексуальными". Конечно, ее точку зрения вряд ли разделят те, кто буквально живут в кабинетах пластических хирургов, но Шерон Стоун личность самодостаточная и поэтому общественное мнение ее волнует меньше всего.

Напомним, что Шерон воспитывает троих приемных сыновей: 19-летнего Ронана, 14-летнего Куинна и 13-летнего Лэрда, а вот личная жизнь пока стоит на паузе. К выбору спутника жизни актриса относится основательно и не раз признавалась, что лучше подождать, чем перебирать случайных мужчин.