Кудрявцева о слезах Джигурды на шоу: Оказалась совершенно не готова

На шоу к Лере Кудрявцевой "Секрет на миллион" пришел один из самых эксцентричных представителей отечественного шоу-бизнеса Никита Джигурда. Популярная ведущая задала неожиданные вопросы артисту.

Никита Джигурда появился в студии в весьма оригинальном наряде, который лишний раз продемонстрировал множество татуировок, украшающих поджарое тело артиста. Разумеется, не обошлось без фирменного рыка актера. "У тебя не болит горло, когда ты рычишь? Ты никогда не думал о том, что свою сверхзадачу можно доносить шепотом?" – поинтересовалась у собеседника ведущая Лера Кудрявцева. Тот не преминул ответить шепотом: "Я не ставлю задачу понравиться массовому сознанию".

При этом артист не скрывает, что все его эффектные, а подчас шокирующие поступки, всего лишь постановка. "Какие бы маски я ни надевал, я внутри – это я", – объяснил Никита Джигурда, который вытворяет разное на публике, признавая, что за некоторые такие фортели ему платят большие деньги.

Артист так органично вписался в образ эпатажного человека, что его уже не отделяют от него. "Меня называют фриком, городским сумасшедшим, юродивым…" – отметил актер. Ему даже ставят диагнозы медики. Они, эти диагнозы, его, по признанию Никиты, даже радуют.

"В процессе съемок я почти привыкла к его манере общения. К тому, что он постоянно рычит и лицедействует, провоцирует и дразнит. Но вот к чему я оказалась совершенно не готова, так это к слезам", – призналась Лера Кудрявцева.

Оказывается, когда дошла очередь до вопроса в миллион рублей, и телеведущая вручила Никите Джигурде конверт, тот вскрыл его, прочитал, а потом неожиданно "закричал и заплакал". По словам Леры Кудрявцевой, она даже растерялась от такой эмоциональной реакции своего собеседника.