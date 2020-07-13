Ирина Шейк в нижнем белье довела народ до исступления

Поклонники Ирины Шейк редко остаются обделенными вниманием модели. Новыми фотографиями она радует их регулярно.
В очередной раз модель опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок, на котором предстала лежащей на камне где-то на улице в одном лишь нижнем белье. Комментаторы пришли от увиденного в настоящее исступление. Сложно оказалось найти более или менее связный текст под снимком – в основном народ ограничивался междометиями и разнообразными смайликами.
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