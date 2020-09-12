"Кровь девственниц": Рудковская заинтриговала банкой с секретным красным напитком

На фото Яна предстала среди тропических цветов и деревьев с банкой довольно внушительных размеров, в которой было налито нечто алого цвета. "Доброе утро) Угадаете, что у меня в руках?" – игриво отметила знаменитость.
Подписчики тут же принялись гадать, о чем идет речь. Кто-то предположил, что это арбузная водка, морс, клюквенная настойка. Самые изобретательные пошутили, что возможно, это не иначе как кровь девственниц или какой-то магический эликсир.
"Кровь девственниц для омоложения?"; "Эликсир, от которого автоматически на фото в два раза удлиняются ноги и впадают щеки?" – предположили подписчики.
Продюсеру Яне Рудковской не привыкать к критике, поэтому она философски относится к хейтерам, но иногда угрожает им правовой расправой. Ранее ее в очередной раз упрекнули в чрезмерно отредактированном фото.
Недавно Рудковскую упрекнули в безвкусице и "понтах". Она выложила снимок, на котором предстала на борту частного самолета в окружении дорожных чемоданов и сумок от Louis Vuitton. Подписчики полагают, что обеспеченный человек не будет выставлять напоказ дорогие вещи.
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