"Всему виной стыд и общественное осуждение": врач раскрыл мотивы для суицида арестованного Ефремова

Убивший по пьянке человека актер Михаил Ефремов пока еще находится в СИЗО – в ожидании отправки по этапу в колонию. О том, что сегодня происходит в душе знаменитого алкоголика, рассказал психолог.

"Михаил сгорает от стыда, стыдится своего положения в обществе, – уверяет известный психолог Елена Перелыгина. – Именно поэтому во время оглашения приговора он находился в маске с низко опущенной головой, с потупленным взглядом. Ефремов все время смотрел вниз или в бок. Это говорит только о том, что произошедшую ситуацию он не принял".

"В глубине души Михаил так и не признал, что он убил человека, – продолжает Елена. – Отчетливо видно, что у него присутствуют отрицание ситуации и самообман. Ефремов сейчас находится в некой другой реальности. Во время оглашения приговора он фактически присутствовал в зале суда, но на самом деле – отсутствовал. Слишком тяжела для Ефремова та ситуация, в которой он оказался. Позор не только для него и для всей семьи".

Перелыгина поддерживает друзей актера, который считают, что тягости тюремной жизни он может не пережить. Именно поэтому Елена призывает Михаила изменить свое отношение к произошедшей трагедии.

"Человек, который не принимает ситуацию, может решиться на то, чтобы совершить самоубийство, – вздыхает Перелыгина. – Мы же все знаем, что пребывание на зоне кардинально отличается от реальной жизни. В тюрьме много агрессивных и очень тяжелых людей. Если Михаил в ближайшее время не признает свою вину, он никогда не вернется к реальности. Он должен принять, что действительно с ним произошло. Тогда ему легче будет перенести тяготы жизни на зоне".

"Сейчас Ефремову нужен профессионал-психолог, – уверяет врач. – В СИЗО такие существуют. У нас с Михаилом очень много общих знакомых. И я через них просила, чтобы он ни в коем случае не отказывался от работы со специалистом. Без психолога Михаил просто не выживет. Ведь, даже если он вернется к реальности, то будет глубоко переживать трагедию свой личности. В результате начнет осуждать себя настолько, что может неосознанно начать искать сам себе наказание. И даже рассматривать возможность ухода из жизни".

Напомним, Пресненский суд Москвы признал виновным Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП 8 июня на Смоленской площади. Актер получил восемь лет колонии общего режима и прямо в зале суда был взят под стражу".