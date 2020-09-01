Муж Пелагеи хочет бежать из России: Червячок внутри сидит и точит

В конце 2019-го стало известно, что Иван Телегин и Пелагея расстались после трех лет совместной жизни. Сначала супруги хотели сохранить дружеские отношения ради дочери, но бракоразводный процесс окончательно рассорил экс-возлюбленных.
В настоящий момент Иван и Пелагея делят имущество, а также определяют размер алиментов, которые спортсмен будет обязан выплачивать. Следующее судебное заседание состоится 25 сентября.
Сейчас хоккеист увлечен не только разводом с певицей, но и своим профессиональным будущим. Недавно он заключил новый контракт с ЦСКА на два года. После этого Телегин думает отправиться за океан. Он надеется, что НХЛ снова предложит ему сотрудничество.
Дело в том, что в прошлом году Иван отказался подписывать контракт с американской организацией из-за Пелагеи и дочери. Он боялся, что больше не увидит их, если переедет в США.
"Все еще хочется поехать в НХЛ. Червячок внутри сидит и точит!", – сказал Иван.
Напомним, на прошлой неделе Пелагея показывала забавное видео с дочерью. Трехлетняя наследница сделала замечание маме, которая, по ее мнению, ест сладкое в больших количествах.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь