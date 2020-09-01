Муж Пелагеи хочет бежать из России: Червячок внутри сидит и точит

В прошлом году муж Пелагеи Иван Телегин мог уехать из России в США. Ему предлагали присоединиться к Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В конце 2019-го стало известно, что Иван Телегин и Пелагея расстались после трех лет совместной жизни. Сначала супруги хотели сохранить дружеские отношения ради дочери, но бракоразводный процесс окончательно рассорил экс-возлюбленных.

В настоящий момент Иван и Пелагея делят имущество, а также определяют размер алиментов, которые спортсмен будет обязан выплачивать. Следующее судебное заседание состоится 25 сентября.

Сейчас хоккеист увлечен не только разводом с певицей, но и своим профессиональным будущим. Недавно он заключил новый контракт с ЦСКА на два года. После этого Телегин думает отправиться за океан. Он надеется, что НХЛ снова предложит ему сотрудничество.

Дело в том, что в прошлом году Иван отказался подписывать контракт с американской организацией из-за Пелагеи и дочери. Он боялся, что больше не увидит их, если переедет в США.

"Все еще хочется поехать в НХЛ. Червячок внутри сидит и точит!", – сказал Иван.

Напомним, на прошлой неделе Пелагея показывала забавное видео с дочерью. Трехлетняя наследница сделала замечание маме, которая, по ее мнению, ест сладкое в больших количествах.