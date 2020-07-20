Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг

Сейчас Пелагея и Иван Телегин переживают непростой развод. Пара объявила о расставании около полугода назад, и с тех пор дела у обоих идут неважно. Стало известно, что недавно хоккеист заразился китайской инфекцией.

Пара старается не комментировать расставание. Ранее артистка говорила, что разошлась с мужем на хорошей ноте, но позже стало понятно, что это не так. Адвокат спортсмена заявила, что певица намерена отсудить у супруга большую половину имущества и настаивает на максимальных алиментах для общей дочери.

На фоне переживаний у Пелагеи даже пропал голос. Об этом рассказала близкая подруга пары Александра Соколова. Также знакомая звезд призналась, что артистка стала получать анонимные угрозы в свой адрес, и ей даже пришлось нанять охрану.

У Ивана Телегина дела тоже идут плохо. Например, недавно он заразился коронавирусом. О состоянии хоккеиста неизвестно, но в целом такой поворот событий был ожидаем, так как он не соблюдал режим самоизоляции. Возможно, это и стало одной из причин, почему Пелагея решила временно отстранить супруга от выполнения родительских обязанностей.

Около недели назад в Сети появилась информация о том, что певица запретила хоккеисту приходить к трехлетней Таисии, предложив общаться с дочерью лишь по видеосвязи. Адвокат Телегина заявила, что подопечный очень переживает из-за разлуки с дочерью.

Правда, Александра Соколова в беседе с журналистами отметила, что девочка полностью на обеспечении матери, а спортсмен особо и не горит желанием видеться с малышкой. За год, который прошел с момента расставания, хоккеист лишь несколько раз приезжал к Таисии, да и то на 15 минут.