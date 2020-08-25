"Много не ешь, а то треснешь": трехлетняя дочь сделала замечание Пелагее

Лишние килограммы Пелагее не страшны. Маленькая дочь следит за фигурой артистки.

В начале 2017 года Пелагея родила от спортсмена Ивана Телегина дочь Таисию. Но наличие ребенка не спасло брак. В этому году артистка и хоккеист оформили развод. Было решено, что наследница останется с мамой.

Певица часто делится с поклонниками видео, на которых запечатлена дочь. Например, накануне Пелагея показала момент, как Таисия делает ей замечание во время трапезы. Мол, артистке не следует налегать на варенье, иначе испортит фигуру. "Много не ешь, а то треснешь", – сказала девочка маме.

Подписчики инстаграм-аккаунта Пелагеи согласились с мнением Таисии. Они уверены, что девочка будет тщательно следить за фигурой и вырастет настоящей красавицей. "Вся диетология в одном видео", "Умный, ответственный ребенок", "Мне нужна такая Тася", "Теперь буду это включать перед каждым приемом пищи", – написали пользователи Сети.

Недавно "Дни.ру" рассказывали, как Пелагея и Иван Телегин делили имущество. Из-за развода экс-возлюбленным пришлось решать, кому достанутся квартиры и машины. Спойлер: хоккеист пытался пустить бывшую жену по миру.