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Многодетный отец: в семье Валерия Сюткин пополнение

Многодетный отец: в семье Валерия Сюткин пополнение

Валерий Сюткин. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместе со своей второй женой Валерий Сюткин мечтал о появлении еще одного совместного ребенка. Певец признавался, что уже не надеялся на счастливое событие в этом году. Но аист решил сделать остановку и в доме Сюткина.
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Печальная статистика показала, что во время бушующей пандемии коронавируса число разводов только возросло. Семье начали распадаться из-за постоянного нахождения в четырех стенах.

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 Валерий Миладович Сюткин

Валерий Миладович Сюткин певец

Стоит отметить, что браку Василия Сюткина такой исход не грозил, ведь он вместе с супругой ждал пополнения. Сегодня 62-летнему певцу был преподнесен лучший подарок. Теперь музыкант в четвертый раз стал отцом.

Роды прошли в одной из элитных клиник Москвы. Как сообщает сам Василий, его 45-летняя жена чувствует себя просто прекрасно.

О втором малыше пара мечтала несколько лет, но все никак не находилось подходящего момента для пополнения в семье. Так супруги и оттягивали свое решение до последнего, пока Василий Сюткин уже публично не заявил, что мечтает еще раз стать отцом.

В начале 2020 года певец старался не поднимать эту тему на интервью и обходил стороной вопросы, касающиеся его семьи.

"Желаю себе ребенка в этом году. Мне неважно, мальчик родится или девочка, буду рад любому. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке", – шутливо отвечал Василий.

Напомним, со своей женой Сюткин познакомился в начале 90-х. Первое время ухаживания музыканта она отвергала и, по признанию Валерия, именно это его и будоражило. В конце концов, он сумел завоевать сердце красавицы, вскоре влюбленные поженились.

Уже 27 лет супруги живут вместе. Отметим, что звезды идеальным свой союз не считают, признаются, что, как и все, ссорятся и могут даже сутки не разговаривать.

Автор: 9 августа 2020, 17:55 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

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