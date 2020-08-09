Дочка Якубовича отказывается от славы

Варвара Якубович – образованная талантливая девушка, которой не близка светская жизнь в кругу медийных знаменитостей. Сейчас ей 22 года, она учится в магистратуре МГИМО на журналиста. Дочка шоумена очень любит петь и записывает песни, но стать звездой эстрады не планирует.
"Никогда не жила, как дети других знаменитостей, так же как мой старший брат и племянница. Такова позиция папы, он, в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что известен. Не считает привилегией то, что его узнают на улице, знает вся страна. Я понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других", – сообщила Варвара.
Девушка не поддерживает близких отношений с детьми знаменитостей. По словам наследницы Якубовича, она общалась с наследниками селебрити только во время обучения в школе, так как потомки звезд учились вместе с ней.
У Варвары сложились теплые отношения с отцом. Якубович благосклонно относится к жизненному выбору дочки и не выступает против ее решений.
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