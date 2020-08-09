"Нас точно обманывают": поклонники шокированы внешностью Софии Ротару

На этот раз семья певицы решила не устраивать пышных торжеств и ограничилась небольшим домашним застольем.
Не стоит забывать, что резиденция Софии Ротару не уступает дорогостоящим московским заведениям. Поместье звезды расположено в одном из самых элитных поселков недалеко от Киева.
Ярые поклонники Софии Михайловны заметили, что исполнительница перестала выходить в свет. По словам фанатов, певица отсиживается дома и не посещает общественные мероприятия.
Несмотря на то, что в жизни Софии Ротару стало меньше поводов для появления фотографий в личном блоге "Инстаграм", в свой день рождения она смогла порадовать аудиторию свежими кадрами.
Поздравить любимую бабушку и маму пришли сын Руслан, невестка Светлана и внуки Анатолий и София. Неудивительно, что семейные фотографии произвели фурор. Ведь на снимках София Ротару выглядит чуть старше своего родного сына.
"Насчет возраста все нас точно обманывают! Никак не может быть Софии Михайловне больше 40", – шутливо прокомментировали кадры в социальной сети.
Внешний вид исполнительницы часто становился темой для дискуссий. София Ротару всегда славилась не только шикарным голосом, но и неувядающей красотой.
Большинство поклонников уверено, что звезда прибегает к регулярным подтяжкам и уколам красоты. Сама же София Ротару не разглашает секретов молодости. По ее мнению, только любовь может сделать человека на несколько лет моложе.
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Троицк
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Лука Сафронов