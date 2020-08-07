В Сети появились снимки изуродованной дочери Успенской: Смешно и трагично

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своем инстаграм-аккаунте опубликовала два снимка, которые были сделаны после травмы. На одной из фотографий видно, как девушка лежала на больничной койке с перевязанной челюстью.
Наследница королевы шансона написала, что тогда у нее был не только перелом. Также она лишилась семи передних зубов. Татьяна перенесла шесть операций. Благодаря отсутствию зубов Плаксина научилась смотреть на себя с любовью.
Известно, что ее лечение оплачивала Любовь Залмановна. Татьяна лежала в европейских и азиатских клиниках.
Подробнее о несчастном случае Плаксина пообещала рассказать позже. Дочь Успенской лишь намекнула: "Это смешно и трагично". Девушка уверена, что не шутить на эту тему нельзя, потому что без доброй эмоции жизни нет.
"Нет искусства без каких-то потерь или жертв в материальном плане", – написала Татьяна.
Напомним, Плаксина не общается со своей матерью, потому что считает ее деспотом. Девушка живет с США с отцом.
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