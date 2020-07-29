Любовь Успенская сделала неоднозначное заявление о Максиме Аверине: С ним можно и до утра

Вокалистка появилась на съемках передачи в необычном образе. Знаменитость облачилась в черную рубашку из шелка и полосатые укороченные шаровары из той же ткани. Любовь Успенскую в стильном наряде осыпали комплиментами.
Между тем певица восхищалась звездой сериала "Склифосовский" Максимом Авериным. Успенская даже посвятила актеру пост в личном микроблоге. Публикацию знаменитость сопроводила неоднозначным заявлением.
Любовь сообщила, что Максим – ее любимый ведущий. Во время утомительных съемок Аверин не позволял ей унывать и думать о плохом. По словам Успенской, артист, как никто другой, умеет поддерживать в ней позитивный настрой. "С ним можно и до утра", – сказала вокалистка.
Ранее стало известно, что единственная дочь Любови Успенской ищет деньги, чтобы вернуться в Россию из США. Татьяна Плаксина сообщила в соцсетях, что у нее нет средств даже на билет. Девушка попросила подписчиков помочь ей.
Судя по всему, артистка перестала содержать наследницу после скандала. Ранее Плаксина обвинила Успенскую в агрессивных методах воспитания. Татьяна посетила несколько ток-шоу, где выставила мать в дурном свете.
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