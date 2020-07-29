Любовь Успенская сделала неоднозначное заявление о Максиме Аверине: С ним можно и до утра

Вокалистка и звезда сериала "Склифосовский" встретились на съемках шоу "Три аккорда" на Первом канале. Любовь Успенская призналась в любви к Максиму Аверину.

Вокалистка появилась на съемках передачи в необычном образе. Знаменитость облачилась в черную рубашку из шелка и полосатые укороченные шаровары из той же ткани. Любовь Успенскую в стильном наряде осыпали комплиментами.

Между тем певица восхищалась звездой сериала "Склифосовский" Максимом Авериным. Успенская даже посвятила актеру пост в личном микроблоге. Публикацию знаменитость сопроводила неоднозначным заявлением.

Любовь сообщила, что Максим – ее любимый ведущий. Во время утомительных съемок Аверин не позволял ей унывать и думать о плохом. По словам Успенской, артист, как никто другой, умеет поддерживать в ней позитивный настрой. "С ним можно и до утра", – сказала вокалистка.

Ранее стало известно, что единственная дочь Любови Успенской ищет деньги, чтобы вернуться в Россию из США. Татьяна Плаксина сообщила в соцсетях, что у нее нет средств даже на билет. Девушка попросила подписчиков помочь ей.

Судя по всему, артистка перестала содержать наследницу после скандала. Ранее Плаксина обвинила Успенскую в агрессивных методах воспитания. Татьяна посетила несколько ток-шоу, где выставила мать в дурном свете.