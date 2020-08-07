"Только начало трудностей": вскрылись проблемы в семье Ковальчук и Чумакова

То и дело появляется информация о проблемах в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Эксперт прокомментировал эти данные.

Несмотря на публичность профессии, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Фото их дочери Амелии, которой осенью исполнится три года, так до сих пор никто не видел. Сами артисты, если и выкладывают снимки с наследницей, предпочитают не показывать ее лица.

На днях Алексей Чумаков под давлением заинтересованной общественности дал понять, что не будет распространяться о жизни с певицей, и вряд ли народ дождется, что они с Юлей начнут выставлять чувства напоказ.

Тогда журналисты обратились к экстрасенсу, чтобы тот прокомментировал отношения Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Эксперт обратил внимание на Чумакова. Он назвал его темпераментным и капризным человеком с интересной личностью. "Его прихоти не все могут терпеть. Копаться в грязном белье и обсуждать свою семью он не позволит. Он по-своему внимателен к Юле, и меняться он не собирается", – высказался эксперт.

Тем не менее, убежден медиум, в отношениях Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук все хорошо и развода не предвидится. Однако не все так радужно в их карьере. "Карьерные вопросы будут мучить их семью, и сейчас только начало их трудностей. Как говорится, все хорошо в жизни быть не может", – заключил экстрасенс.

Напомним, Алексей Чумаков и Юли я Ковальчук поженились семь лет назад. До этого влюбленные несколько лет состояли в отношениях. В 2017 году у пары родился первенец. Отметим, что артисты тщательно скрывали беременность Юлии. Чтобы не привлекать пристального внимания СМИ, Ковальчук даже уехала из страны.