"Психушка плачет": опухшую Успенскую заподозрили в злоупотреблении алкоголем

Любовь Успенская напугала россиян своим видом. Артистка показала домашнее видео, на котором ведет себя странно.

В ролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте певицы, она сидит на веранде и пьет морс. "Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе! Най-на-на-на-на!" – весело поет звезда.

Внешний вид Любови Успенской и ее поведение вызвали шквал эмоций у подписчиков. Фолловеры признались, что кадры вызвали у них ужас. Во-первых, россияне были неприятно шокированы опухшим видом знаменитости. Они раскритиковали ее за злоупотребление уколами красоты.

Кроме того, публике показалось, что Любовь Успенская на видео нетрезва. "Зато по глазам не скажешь, что бухая, фореве ботоксу" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Люба, приезжайте к нам в Мурманск, у нас рябиновая настойка есть", "Вообще съехала крыша", "Психушка плачет", "Люба, что с тобой стало?", "Как будто перед этим месяц беспробудно пила", "Любовь, что с вашим лицом?!" – высказались ошарашенные пользователи соцсети.

Самые преданные поклонники отметили, что певица роскошно выглядит. Они отдали должное чувству юмора 66-летней артистки.

Ранее Любовь Успенская уверяла, что давно равнодушна к алкоголю. По словам исполнительницы, спиртное она позволяет себе только по праздникам.

Как писали "Дни.ру", у Любови Успенской сложные отношения с единственной дочерью. В личном микроблоге Татьяна Плаксина частенько критикует знаменитую мать.

Они разругались после одного из выпусков программы "Звезды сошлись" на НТВ. В эфире ток-шоу Татьяна заявила, что Любовь издевается над ней и не позволяет жить самостоятельно.

