Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Четверг
25 июня
Лента новостей
15:10
Успенская назвала имя молодого возлюбленного: Хочу с ним слиться
14:57
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
14:52
Марина Зудина отказалась от многообещающего тура по США из-за скорых родов
14:42
Успенская рассказала об обиде на Кудрявцеву и Собчак
14:21
"Ничего себе!": Пресняков рассказал о пополнении в семье
14:15
Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой
14:10
Хилькевич пожаловалась на активных детей: Чуть не поседели
14:09
Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон
13:54
В Кемерово после парада Победы не могут убрать конские фекалии
13:25
Канделаки об отношениях с известным олигархом: Вляпались в такую историю
13:17
Овсиенко вспомнила о романе с мужем Аллегровой: Жил в моей квартире
13:14
В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев
13:13
"Одинаковое выражение лица после пластики": Крутой откровенно о морщинках "бабушки" Аллегровой
13:08
Павел Трубинер о персонаже в новом сериале "Посторонняя": Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов
13:08
Жена Ефремова получит денежную компенсацию в огромном размере
12:30
Выборы в Белоруссии: приколы про Лукашенко
12:30
Врач рассказал о главной хитрости коронавируса
12:19
Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров
12:15
Число жертв землетрясения в Мексике достигло десяти
12:12
Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами
12:09
Александр Васильев предостерег актрису Екатерину Кузнецову от печальной судьбы: Молодость упорхнула – снимать перестают
11:48
Доктор Комаровский дал совет по защите от жары
11:44
В России появился новый памятник Сталину
11:36
Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч
11:33
Ольга Дибцева располнела во время беременности: На премьере "Холопа" в конце декабря я уже еле стояла
11:21
Депутат из партии Зеленского высказалась за кастрацию граждан
11:20
Влюбленный Богомолов показал редкие кадры с Собчак
11:19
Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО
11:09
Синоптики рассказали о погоде в России в конце июня
10:55
"Кошмар": Тарзан с усами и короткой стрижкой вызвал оторопь
10:53
Дарья Мороз окунулась в деревенскую жизнь: Отдохнула и посвежела
10:50
Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета
10:49
"Богатенькие мешки": Соседов рассекретил членов гей-мафии на эстраде
10:36
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных
10:24
Умасливший жену Джиган поможет Харламову не развестись
09:59
Скорбящая Натали проводила отца в последний путь
09:43
Папарацци выследили: что устроила Исаева на могиле Началовой
09:31
Травматолог-ортопед рассказал о худшей летней обуви
09:24
"Заплатили семье": Разин заявил о подкупе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
08:59
"Они уже давно разъехались": обнародованы детали громкого развода Асмус и Харламова
08:54
"У них действительно есть ребенок": заявлено о пополнении в семье Петросяна и Брухуновой
08:53
Галкин показал архивные фото отца-офицера
07:55
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
06:04
Асмус о реакции на развод с Харламовым: Все-то вы знаете
04:03
Певицу MARUV сравнили с козой
02:02
"Заказ выполнен": Чехова оголилась по просьбам мужчин
00:10
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июня 2020 года
22:00
Убийца-алкаш Ефремов задумался об усыновлении
20:01
Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно
17:51
"Я переосмыслил свою жизнь": Валерий Меладзе отказался от пышного праздника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макаревич о параде Победы: Мне он не нужен
"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
"Вы не люди!": Домогаров сорвался из-за травли Ефремова
Белорусский политик нашел скрытый смысл в присутствии Лукашенко на параде Победы 24 июня
Фриске набила татуировку с тигром на своих ягодицах
Зеленский заявил о желании отобрать у России часть территории
Шоу-бизнес
Успенская назвала имя молодого возлюбленного: Хочу с ним слиться

Успенская назвала имя молодого возлюбленного: Хочу с ним слиться

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская в эфире шоу "Алена, блин!" откровенно рассказала о личной жизни. Певица заявила, что у нее слишком плотный график, в который роман не вписывается. Однако время покажет, как все сложится.
прочитано 288 раз

Несколько недель назад в инстаграм-профиле звезды появилась публикация, в которой она сообщила о новом мужчине. Якобы именно его артистка ждала всю жизнь. Однако имя молодого человека 66-летняя знаменитость решила не называть.

ПО ТЕМЕ

Успенская рассказала об обиде на Кудрявцеву и Собчак

"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Ведущая шоу уточнила, кто же тот загадочный избранник Любови Успенской. Алена Жигалова лукаво подметила, что певица очень воодушевленно говорила о выпускнике "Голоса" Леване Кбилашвили – неужели он и есть тот самый мужчина мечты?

Звезда шансона уточнила, что она человек очень чувственный. Если исполнительница стоит на сцене с талантом, в ней обязательно просыпается любовь, иначе зрители не поверят в искренность.

"Меня настолько это вставляет, когда он мне поет: "Я держу твои ладони осторожно..." Я протягиваю руки и уже хочу с ним слиться. Не знаю, может, это любовь. Время покажет", – призналась Любовь Успенская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Артистка добавила, что у нее нет времени на отношения, но она бы не отказалась от такого мужчины, как Леван. В итоге звезда шансона подтвердила: пост, появившийся в ее соцсетях несколько недель назад, посвящен Кбилашвили.

Автор: 25 июня 2020, 15:10 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь Успенская показала молодого друга

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Депутат из партии Зеленского высказалась за кастрацию граждан
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
Лукашенко не сдержал слез на параде Победы в Москве
Белорусский политик нашел скрытый смысл в присутствии Лукашенко на параде Победы 24 июня

Шоу-бизнес

"Одинаковое выражение лица после пластики": Крутой откровенно о морщинках "бабушки" Аллегровой
Жена Ефремова получит денежную компенсацию в огромном размере
Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч
Влюбленный Богомолов показал редкие кадры с Собчак

Проишествия

Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч

Смерть приходит порой внезапно
Шоу-бизнес

Успенская рассказала об обиде на Кудрявцеву и Собчак

Артистка не ожидала подвоха
Шоу-бизнес

Овсиенко вспомнила о романе с мужем Аллегровой: Жил в моей квартире

Артистка была с продюсером 18 лет
Шоу-бизнес

"Богатенькие мешки": Соседов рассекретил членов гей-мафии на эстраде

Имена мужеложцев больше не тайна

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+