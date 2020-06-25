Успенская назвала имя молодого возлюбленного: Хочу с ним слиться

Несколько недель назад в инстаграм-профиле звезды появилась публикация, в которой она сообщила о новом мужчине. Якобы именно его артистка ждала всю жизнь. Однако имя молодого человека 66-летняя знаменитость решила не называть.
Ведущая шоу уточнила, кто же тот загадочный избранник Любови Успенской. Алена Жигалова лукаво подметила, что певица очень воодушевленно говорила о выпускнике "Голоса" Леване Кбилашвили – неужели он и есть тот самый мужчина мечты?
Звезда шансона уточнила, что она человек очень чувственный. Если исполнительница стоит на сцене с талантом, в ней обязательно просыпается любовь, иначе зрители не поверят в искренность.
"Меня настолько это вставляет, когда он мне поет: "Я держу твои ладони осторожно..." Я протягиваю руки и уже хочу с ним слиться. Не знаю, может, это любовь. Время покажет", – призналась Любовь Успенская.
Артистка добавила, что у нее нет времени на отношения, но она бы не отказалась от такого мужчины, как Леван. В итоге звезда шансона подтвердила: пост, появившийся в ее соцсетях несколько недель назад, посвящен Кбилашвили.
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